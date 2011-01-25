-AA İLE UKRİNFORM ARASINDA İŞBİRLİĞİ KİEV (A.A) - 25.01.2011 - Anadolu Ajansı (AA) ile Ukrayna Haber Ajansı (UKRINFORM) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İki haber ajansı arasındaki anlaşma Başkanlık Sarayı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in huzurunda imzalandı. Anlaşmaya Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi ile UKRINFORM Genel Müdürü Viktor Chamara imza koydu. Başbakan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında imzalanan işbirliği anlaşması kitle iletişimi ve haberleşme alanında işbirliğinin geliştirilmesi, her iki ülkedeki politik, ekonomik, sosyal ve kültürel olayların izlenmesi amacıyla bilgi alışverişinde bulunulması ve bunlara ek olarak karşılıklı foto, görüntü ve uzman değişimi yapılmasını öngörüyor.