-AA Haber Akademisi -Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı: -''AA'nın yaptığı çalışmayı çok olumlu karşıladım. Ben de takip edeceğim'' (Fotoğraflı-Görüntülü) İZMİR (A.A) - 19.12.2011 - Ramazan Ercan - Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Haber Akademisi çalışmasını çok olumlu karşıladığını söyledi. Sabancı AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni medya düzeninin büyük önem taşıdığını, AA'nın Haber Akademisi çalışmasının da bu bakımdan olumlu olduğunu ifade etti. Sabancı, ''Çok güzel, çok olumlu olmuş. Gerçekten geleneksel medyadaki arkadaşların hızlı bir şekilde onu reddetmeyip kabullenmesi gerekiyor. Hürriyet içinde biz de arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da çok vereceğiz. Biz tam jenerasyon ortasıyız. Yani sıfırdan işe girmiş jenerasyon var, bir de geleneksel medyada başlamış jenerasyon var. Sosyal medyanın bir parçası olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. AA'nın yaptığı çalışmayı çok olumlu karşıladım. Umarım yararlanılır. Ben de takip edeceğim'' dedi. -AA Haber Akademisi- Bilgi teknolojilerinde sürekli yaşanan değişim ve sosyal medyanın etkinliğinin giderek artmasının dünyada gazetecilik mesleğini yeni arayışlara yönelttiği gerçeğini dikkate alarak ''Ajans Muhabirliği Sertifika Programı'' başlatan AA'da, Haber Akademisi'nin ilk dönem öğrencisi olmak isteyenler bugünden itibaren başvuru yapabilecek. ''Savaş Muhabirliği'', ''Ajans Haberciliği'', ''Genel Medya'' ve ''Sürekli Eğitim'' olmak üzere 4 ayrı başlık altında faaliyetini sürdürecek olan Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde, eğitime 6 Şubat 2012 tarihinde başlanması planlandı. 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı kapsamında, dört aylık eğitim süresince öğrencilere toplam 376 saat teorik, 224 saat uygulamalı olmak üzere 600 saat eğitim verilecek. 1. Dönem Ajans Haberciliği Sertifika Programı'na kabul edilecek öğrencilere, branş muhabirlikleri hariç olmak üzere, ''Yeni Medya (internet haberciliği), Özel Haber, Araştırmacı Gazetecilik, Etkili İletişim Teknikleri, Fotoğraf (izleme, işleme, iletim), Görsel Habercilik, Görüntü (izleme, işleme, iletim), Haber Dili, Etkin ve Hızlı Okuma, Haber Yazma Teknikleri, İletişim Dili, Kurum Kültürü, Medya Etiği, İletişim Hukuku, Haberde Hukuk Kriterleri, Medyada Kalite ve Etik, Röportaj Teknikleri'' dersleri verilecek. (RMZ-BAH-FFS)