-AA Haber Ajansları Konseyi toplantısında LONDRA (A.A) - 15.10.2011 - Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin (OANA) dönem başkanlığını yürüten Anadolu Ajansı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Haber Ajansları Konseyi (NACO) toplantısına katıldı. İngiliz haber ajansı Press Association'ın (PA) genel müdürlüğünde yapılan konsey toplantısına, Anadolu Ajansı, Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA), PA, Reuters, Associated Press (AP), İspanyol haber ajansı EFE gibi ajanslardan gazeteciler ve yöneticiler ile NACO Genel Sekreteri Uffe Sorrensen, Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Sekreteri Erik Nylen ve PA Genel Müdürü Clive Marshall katıldı. Toplantıda, 4. Dünya Haber Ajansları Kongresinin (NAWC) Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2013 yılının Kasım ayında yapılmasına karar verildi. Üç gün sürecek kongrenin başlığı "Haber Ajanslarını 21. Yüzyılda Yeniden Oluşturmak" olarak belirlendi. Kongrede, haber ajanslarının teknolojiyi, iş modelini, müşteri ve pazarlamasını sosyal medya ve çağımıza nasıl uygun hale getireceğinin tartışılması öngörülüyor. Riyad'daki kongreden önce ise gelecek yıl 24-25 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de, Haber Ajansları Konseyi'nin (NACO) bir sonraki toplantısının yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda, Kasım 2013'de Riyad'da yapılacak kongrenin tarihleri belirlenecek. Kongreden önceki son konsey toplantısının ise 2013 yılında yine Riyad'da gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada Londra'daki konsey toplantısına katılan gazeteciler ve yöneticiler, Daily Telegraph gazetesinin merkezini gezerek, gazetenin işleyişi hakkında yöneticilerden bilgi aldı.