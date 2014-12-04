AA Genel Müdürü Öztürk'ün istifasında Çavuşoğlu'nun 'kameraman kompleksi' mi etkili oldu?

Devlet ajansını "iktidarın propaganda aygıtına çevirdiği" gerekçesiyle eleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün istifasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaşadığı "kameraman" krizinin rol oynadığı ortaya çıktı.

Hürriyet’in Ankara’daki siyasi kulislerine dayandırdığı haberine göre anlaşmazlık, yurtiçi ve yurtdışı temaslarını izlemek üzere Çavuşoğlu’na Anadolu Ajansı’ndan bir kameraman tahsis edilmesiyle başladı. Öztürk bu talebi kabul ederek, Çavuşoğlu’yla çalışmak üzere bir AA kameramanını Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi ama kameraman ‘beğenilmedi‘.

Öztürk: Meslek hayatıyla oynamam

İddiaya göre, Çavuşoğlu hakkında çıkan ‘bazı söylentiler‘den rahatsız olduğu için kameramanı AA’ya geri gönderdi ve durumu bizzat AA Genel Müdürü Öztürk’e aktararak, yeni bir kameraman istedi. Diken.com.tr'den Emrah Temizkan'ın haberine göre, Öztürk ise yaptığı araştırmanın sonucunda kameraman hakkındaki söylentilerin asılsız olduğunu ve bu kişinin meslek hayatıyla oynayamayacağını söyledi; bu kameramanın Dışişleri Bakanlığı’nda görevlendirilmesi konusunda ısrarlı olduğunu Çavuşoğlu’na bildirdi.

Yalçın Akdoğan’ın itirazına rağmen istifa etti

Çavuşoğlu ise başka bir kameramanla çalışmak konusunda ısrarını sürdürdü. Öztürk’ü ikna edemeyen Çavuşoğlu, konuyu Anadolu Ajansı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a taşıdı. Akdoğan, olaya müdahil olmamayı tercih ederken, Çavuşoğlu konuyu Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da iletti.

Durumu öğrenen AA Genel Müdürü Öztürk ise anlaşmazlığın bu kadar büyümesi üzerine, cumartesi günü Akdoğan ile yüzyüze görüşerek istifa edeceğini söyledi. Akdoğan’ın itirazlarına rağmen, Öztürk istifasını Pazartesi akşamı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu’na sundu.

Haberde, söz konusu kameraman hakkındaki söylentilerin içeriğine dair bir bilgi yer almadı.