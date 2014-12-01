AA Genel Müdürü Kemal Öztürk istifa etti

TRT Genel Müdürlüğü'nde yapılan değişikliğin üzerinden sadece birkaç ay geçmeden, Anadolu Ajansı'nda da görev değişikliği iddiaları Ankara'da konuşulmaya başlandı. Başkent kulislerindeki iddiaya göre Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk görevinden istifa etti.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada, AA'nın alanında öncü kuruluş haline gelmesinde ve uluslararası bir medya kurumu hüviyeti kazanmasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ün büyük katkısı ve emeği bulunduğu belirtilerek, "Anadolu Ajansı, bundan sonra da kuruluş idealini daha ileriye taşımak; dünyanın en büyük 5 haber ajansı arasına grime hedefine doğru kararlılıkla yürümeye devam edecektir" denildi.

Yönetim Kurulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Anadolu Ajansı, Türkiye'nin en köklü kurumları arasındadır.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan değişim ve gelişmelere uygun olarak, kendisine kuruluşunun yüzüncü yılında dünyanın en büyük 5 haber ajansından biri olma hedefini belirlemiştir.

'100. Yıl Vizyonu' adı verilen atılım hamlesi çerçevesinde, Anadolu Ajansı'nın sadece Türkçe olan yayını 8 dile çıkarılmıştır. Günlük haber, fotoğraf ve video üretimi ortalama 3 kat artmıştır.

3 yıl öncesine kadar yurt dışında hiçbir abonesi olmayan Anadolu Ajansı'nın bugün 45 ülkede abonesi bulunmaktadır.

Türkiye'nin uluslararası markalarından birisi haline gelen kurumumuzun bugün 86 ülkede temsilcisi bulunmaktadır. Faaliyet gelirleri yüzde 71 oranında artmış, tüm teknolojik altyapısını da çağa uyumlu hale getirmiştir.

Anadolu Ajansı'nın alanında öncü kuruluş haline gelmesinde ve uluslararası bir medya kurumu hüviyeti kazanmasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ün büyük katkısı ve emeği bulunmaktadır.

Sayın Öztürk bugün ilkeleri ve çalışma prensipleri açısından görevinden ayrılmak talebinde bulunmuş, yönetim kurulumuz da bunu saygı ile karşılamıştır. Kurumumuza yaptığı katkılardan dolayı Kemal Öztürk'e teşekkür eder, yeni çalışma yaşamında başarılar dileriz.

Anadolu Ajansı, bundan sonra da kuruluş idealini daha ileriye taşımak; dünyanın en büyük 5 haber ajansı arasına grime hedefine doğru kararlılıkla yürümeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."