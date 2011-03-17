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A.A. Genel Müdürü Bengi: Basın Kanunu özgürlükçü ama TCK engelliyor

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi, basın özgürlüğü hakkında konuştu

17 Mart 2011 02:00

T24- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi, Türkiye’de çok ileri bir basın kanunu olduğunu, kanundaki bu özgürlükçü anlayışın, Türk Ceza Kanunu'na da yansımasının daha uygun olacağını söyledi. Bengi, "Eğer Türk Ceza Kanunu'nda basının çalışmalarını engelleyen hususlar düzeltilirse, özgürlükçü anlayış yansıtılırsa, biz daha özgür haber yaparız" dedi.

Türkiye'de, üniversite bünyesinde kurulan ilk haber ajansı olan Ege Ajans'ın 25. kuruluş yılı dolayısıyla, ''25. Yılda 25 Etkinlik'' projesi kapsamında düzenlenen panele Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Hilmi Bengi de katıldı.

Bengi bir öğrencinin, Türkiye'de basın özgürlüğü olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine ''Çok ileri bir basın kanunumuz var. AA mensubu olarak haberciliğimizde, evrensel ilkeler çerçevesinde yapacağımız haberciliğimizde olabildiğince özgür olduğumuzu düşünüyorum.

Ancak bizi, Türk Ceza Kanunu'nda kısıtlayan bazı hükümler var. Basın Kanunu'ndaki bu özgürlükçü anlayışın, Türk Ceza Kanunu'na da yansımasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Eğer Türk Ceza Kanunu'nda basının çalışmalarını engelleyen hususlar düzeltilirse, özgürlükçü anlayış yansıtılırsa, biz daha özgür haber yaparız diye düşünüyorum ama bu mesleki sınırlarımız içerisinde. Bizim mesleğimizin belirlediği ilkelerin dışına taşanlar, konu dışıdır'' yanıtını verdi.

İHA Genel Müdürü Fevzi Kahraman ise bu konunun çok tartışıldığını, her özgürlüğün bir sınırı olduğunu, gazetecinin de kaleminin, fotoğraf makinesinin, kamerasının bir sınırı olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Kahraman, ''Editoryal özgürlük önemli, ama ekonomik özgürlük sıkıntılı'' dedi.

Cihan Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnce de Türkiye'de şu anda yazılan bir haberden dolayı fikir suçuyla yargılandıkları dava olmadığını, bu konuda özgürlüğün daha ön plana çıktığını, Türk Ceza Kanunu'nda bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, ''Basın yasamızda şu anda sıkıntı oluşturacak hiçbir madde yok'' diye konuştu.

Bir başka soru üzerine ise Bengi, AA'da, muhabirlerle ilgili olarak ''İletişim Fakültesi mezunu olma şartını'' koyduklarını, sadece bazı ihtisas gerektiren alanlarda farklı eğitim almış ancak habercilik deneyimi olan kişilerin de tercih edilebildiğini kaydetti.

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