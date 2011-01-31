-AA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEK 'ANADOLU'NUN SESİ'NDE ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - TRT'nin Anadolu kanalının Anadolu'nun Sesi programında bu hafta AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ''Ulusal Ajansların Yerel Basına Katkısı'', Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük ''İnsan Hakları'' ve ''İnsan Hakları Kurumu ve Çalışmaları'' konularında bilgilerini paylaşacak. TRT Anadolu kanalında hafta içinde her sabah canlı olarak yayımlanan ''Anadolu'nun Sesi'' programında bu hafta basınla ilgili çeşitli konular ele alınacak. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından ortaklaşa hazırlanan programda yarın Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Küçük ''İnsan Hakları'' ve ''İnsan Hakları Kurumu ve Çalışmaları''; çarşamba günü, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ''Ulusal Ajansların Yerel Basına Katkısı'' ve ''Yerel Medyada İnternet Kullanımı''; perşembe günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ''Gazetecilerin Ekonomik-Sosyal Hakları'' ve ''Meslek İlkeleri Açısından Gazetecilik'', cuma günü Kırıkkale Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halis Biçer ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ''Yerel Basının Sorunları'' konularını tartışacak.