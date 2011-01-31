T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEK 'ANADOLU'NUN SESİ'NDE ANKARA (A.A)

31 Ocak 2011 14:25

-AA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TEK 'ANADOLU'NUN SESİ'NDE ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - TRT'nin Anadolu kanalının Anadolu'nun Sesi programında bu hafta AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ''Ulusal Ajansların Yerel Basına Katkısı'', Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Mehmet Yılmaz Küçük ''İnsan Hakları'' ve ''İnsan Hakları Kurumu ve Çalışmaları'' konularında bilgilerini paylaşacak.  TRT Anadolu kanalında hafta içinde her sabah canlı olarak yayımlanan ''Anadolu'nun Sesi'' programında bu hafta basınla ilgili çeşitli konular ele alınacak.  Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından ortaklaşa hazırlanan programda yarın Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı Küçük ''İnsan Hakları'' ve ''İnsan Hakları Kurumu ve Çalışmaları''; çarşamba günü, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek ''Ulusal Ajansların Yerel Basına Katkısı'' ve ''Yerel Medyada İnternet Kullanımı''; perşembe günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç ''Gazetecilerin Ekonomik-Sosyal Hakları'' ve ''Meslek İlkeleri Açısından Gazetecilik'', cuma günü Kırıkkale Gerçek Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halis Biçer ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ''Yerel Basının Sorunları'' konularını tartışacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24