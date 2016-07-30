AA: FETÖ'nün İç Anadolu yapılanmasının şeması ortaya çıktı

Konya'da yürütülen 'FETÖ/PDY' iddialarına ilişkin soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, "İç Anadolu imamı" olduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 77 şüpheliden 20'si gözaltına alındı. Anadolu Ajansı, örgütün yapılanması ile ilgili önemli bilgilerin ve şemanın ele geçirildiği iddiasını duyurdu.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak ettiği' iddia edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı.

Yapılanmayı deşifre etmeye çalışan ekipler, yaklaşık 750 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelilerle ilgili emniyet veri tabanı, açık kaynak, sosyal medya, HTS detay dökümlerinden analizler yapıldı. Veriler aracılığıyla bu yapılanmada aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyon kararı alındı.

Konya merkezli 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanan operasyonun ilk aşaması için bu sabah harekete geçildi. Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 77 kişiye ulaşmak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenlenen ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltı kararı verilenler arasında örgütün "İç Anadolu bölge imamı", "molla", "Konya il imamı", "eyalet imamlığı", "büyük bölge imamlığı", "il imamı sekreterliği", "il eğitim danışmanı", "eğitim kurumlarının genel müdürü", "mütevelli ve sohbet grupları hocası", "yapıya elaman kazandıran kişiler" ve "ders hocası finans grubu" gibi yapılanmalarda görev alan kişiler olduğu iddia ediliyor.

AA: Şema ortaya çıktı

AA'nın haberinde şemayla birlikte şu ifadelere yer verildi:

Örgütün yapılanmasıyla ilgili detaylarda ise "İç Anadolu bölge imamı"nın 23 ilden sorumlu ve tüm bölgeyle ilgilendiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen'in yanında yetişip, direkt ondan eğitim alan "molla"lar ise ilin "manevi abisi" olarak adlandırılıyor.

1980'li yıllardan beri değişik tarihlerde en az 4 yıl "Konya il imamlığı" yapan 6 kişi belirlendi.

İl imamının tüm faaliyetlerinden bilgisi olan ve yanında bulunan kişinin "il imamı sekreteri" (gölge imam), genellikle devlet kadrolarında önem arz eden, gizli belgelere kolay erişebilen ve adli soruşturmalarda etkin güce sahip örgüt üyelerinden sorumlu kişinin "il eğitim danışmanı", örgütün il içindeki mali kayıtlarını takip eden kişinin "il genel muhasebecisi", örgütün eğitimle ilgili yurt, okul ve dershane gibi kuruluşlarının takibini, eğitim ihtiyaçlarını yapan kişinin ise "il eğitim genel müdürü" olarak adlandırıldığı bildirildi.

Kentte daha önce örgütün çeşitli kademelerinde "bölge ve eyalet imamı" olarak görev yaparken Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Sinop ve Tokat'a giden kişiler de tespit edildi.

"Selçuklu eyalet imamının", il imamının yetkilerini kullandığı, "büyük bölge imamlarının" eyalet imamına karşı sorumlu oldukları ifade edildi.

"Selçuklu eyalet ve Selçuklu örgüt muhasebecisinin" örgüt adına sorumlu oldukları bölgeden her türlü nakdi yardımın toplanmasını sağladığı belirtildi. Konya'nın diğer ilçelerinde de "eyalet imamı", "büyük bölge imamı", "Meram eyalet muhasebecisi", "Meram örgüt muhasebecisi" şeklinde yapılanmaya gidildiği öğrenildi.

"Eyalet ve örgüt muhasebecilerinin" örgüt adına sorumlu oldukları bölgeden her türlü nakdi yardımın toplanmasını sağladıkları, her ilçe için para toplayacak muhasebeciler seçildiği kaydedildi.

Örgüt içinde değişik "eyaletler"de görevlendirilen imamlara "büyük bölge imamları", "eyaletler"de değişik gruplara ders verenlere "grup/ders hocası", örgüt adına tahsilat yapanlara "örgüt muhasebecisi", örgüt içinde gruplara ders veren ve aynı zamanda gruba katılanlara para toplayanlara "ders/grup hocası", bulundukları ortamlarda örgüte yeni eleman kazandıranlara "eleman kazandıran" denildiği belirtildi.

"Dar gelirliler seçildi"

"Büyük bölge talebe mesulü" olarak adlandırılan kişilerin ortaokul, lise ve dershaneye giden çocuklarla özel ilgilendiği, mezun olanları 5'lik puanlama sistemine göre meslek gruplarına ayırdıkları bildirildi.

Dar gelirli başarılı çocuklarla ortaokuldan itibaren ilgilenen örgüt üyelerinin, deşifre olmamaları için örgütün hiçbir okul, yurt ve toplantısına katılmalarına izin vermediği, çocukların askeri okul ve diğer üst makamlara yerleşmelerine yardımcı oldukları öğrenildi.

Bu kişilerin her birinin kendileriyle ilgilenen ağabeyleri olduğu, askeri öğrencilerin cep telefonu kullanmadıkları, otobüs duraklarında buluştukları ağabeylerine çeşitli evlerde bilgiler verdiği belirtildi.