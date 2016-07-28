AA: FETÖ üyeleri Mısır'da toplanıyor

Anadolu Ajansı (AA), Gülen cemaati mensuplarının TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Mısır'da toplanmaya başladığını, başkent Kahire'yi bölge karargahı olarak kullanacağını iddia etti. Ajansın abonelerine "FETÖ üyeleri Mısır'da toplanıyor" başlığıyla servis ettiği haberde, "15 Temmuzdaki darbe girişiminin ardından, Mısır’da daha önce görev yapmış, ülkeyi iyi bilen ve Mısırlı yetkililerle yakın ilişkileri bulunan FETÖ mensupları Kahire’ye gelmeye başladı" ifadeleri yer aldı.

Ajansın abonelerine servis ettiği haber şöyle:

15 Temmuzdaki darbe girişiminin ardından, Mısır’da daha önce görev yapmış, ülkeyi iyi bilen ve Mısırlı yetkililerle yakın ilişkileri bulunan FETÖ mensupları Kahire’ye gelmeye başladı.

Türkiye'deki darbe girişimini destekleyen yayınlar yapan Mısır televizyonlarına konuk olarak katılıp Türkiye aleyhinde yorumlarda bulunan FETÖ mensuplarına yenilerinin eklenmesi ve yönetime yakın çevrelerin, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in "Mısır'a iltica edebileceği" yönündeki önerileri, görgü tanıklarının ifadeleriyle örtüşüyor.



Mısır’da bir grup milletvekili de geçen günlerde 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen bir tasarıyı parlamentoya sunmuştu.



FETÖ’nün Mısır’daki faaliyetleri 1990'lı yılların ortalarından itibaren artmaya başladı. Kahire’de Türkiye'den ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin kaldığı 4 öğrenci yurdu faaliyet gösteriyor.



FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen ve Arapça yayın yapan Hıra Dergisi Kahire’de hazırlanıp, basılıyor ve Mısır’daki dağıtım şirketleri aracılığı ile diğer Arap ülkelerine dağıtılıyor. Başkent Kahire’de FETÖ’nün bir dil kursu ve Nil adında bir kitap evi bulunuyor.



Ayrıca Kahire, İskenderiye ve Suveyş’te eğitim dili İngilizce olan ve ABD diploması veren 3 özel okulun yanı sıra Zemalik bölgesinde bir kültür merkezinin de faaliyet gösterdiği biliniyor.

Mısır: Talep gelmedi ama...

Mısır Başbakanı Şerif İsmail, Fethullah Gülen'den iltica talebi almadıklarını söyledi.

Resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, İsmail, talebin iletilmesi halinde Mısır'ın bunu değerlendireceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen için, "Türkiye'ye iade edilmeyeceğine inandığı ülkeler veya Türkiye ile arasında adli işbirliğine dair anlaşma olmayan ülkeleri seçerek buralarda kendisine yer arıyor ve her an oralardan birini kaçabilir. Mısır, Meksika,Kanada, Avustralya, Güney Afrika geçiyor" demişti.