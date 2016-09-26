AA: FETÖ İstanbul'u 4 eyalete ayırdı; Anadolu, Suriçi, Surdışı, Boğaziçi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda,18 zanlı gözaltına alındı. Anadolu Ajansı, operasyon kapsamında elde edilen bilgilere göre, ’FETÖ’nün İstanbul’u Anadolu, Suriçi, Surdışı ve Boğaziçi olmak üzere 4 eyalate ayırdığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında, örgütün "Boğaziçi eyalet sorumlusu" oldukları iddia edilen zanlılara yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, aralarında ‘FETÖ'nün Boğaziçi eyalet bölgesi olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane eyalet imamları olduğu öne sürülen kişilerin de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

Anadolu, Suriçi, Surdışı, Boğaziçi…

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ‘FETÖ'nün İstanbul'u Anadolu, Suriçi, Surdışı ve Boğaziçi eyaleti olarak 4 bölgeye, Boğaziçi eyaletinin ise kendi içinde Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane olmak üzere 5 ilçeye ayırdığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği ve haklarında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.