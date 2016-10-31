AA: FBI, FETÖ'nün kafesini bastı

New York'ta Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen işletmeci Selahattin Karakuş'un evinde ve işyerinde FBI'nın arama yaptığı öne sürüldü.

AA'nın haberine göre FBI, Brooklyn'deki Masal Cafe'nin işletmecisi Karakuş'un evinde ve işyerinde bir soruşturma kapsamında arama yaptı. Dedektiflerin bazı belgelere ve bilgisayarlara el koyduğu ileri sürüldü. FBI'dan soruşturmanın mahiyetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Soruşturmanın para transferleri ile ilgili olabileceği öne sürülürken, Karakuş'un sosyal medya hesaplarında Fethullah Gülen'in konuşmalarını paylaştığı görüldü.

John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havaalanı'na yakın bir konumda bulunan Masal Cafe'yi Gülen'e yakın isimlerinde sık sık ziyaret ettiği iddia edildi.