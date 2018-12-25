AA: Esad güçleri Münbiç kırsalına girdi

Suriye ordusunun, YPG ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Münbiç bölgesine askeri personel ve araç sevkiyatı yaptığı kaydedildi.

Münbiç'e ve Fırat'ın doğusuna operasyon bir süredir Türkiye'nin gündeminde. ABD'nin Suriye'deki askerlerini geri çekme kararı almasının ardından bölgedeki Kürt güçler de Rusya ve Suriye yönetimleriyle görüşmelere başlamıştı.

AA'nın Münbiç'teki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Suriye ordusunu taşıyan 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar, yaklaşık 1 saat önce ilçenin güneyinden giriş yaptı.

Gazeteci Hasan Sivri ise AA'nın haberinden önce Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Suriye yönetimi ile YPG'nin öncülüğünü yaptığı Suriye Demokratik Güçleri (SDF/SDG) arasında görüşmelerin başladığını aktarmıştı. Sivri'nin paylaşımları şöyle:

-Menbic’de bazı gelişmeler var. Bazı iddialar da var ama gerçekleşmeden yazmayalım. SDF ile süren görüşmelerde Halep-BAAS üyeleri de var.

-Menbic’de görüşmelerin ardından Arima karakolunun ve TSK bölgesi ile teması olan birinci birliğin Suriye ordusuna teslim edilmek üzere olduğu iddiası dolaşımda.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise, "YPG/PKK sorumlularıyla kısa bir toplantı yapan rejim güçlerinin konvoyu, görüşmenin ardından ilçenin batı kırsalında yer alan Arimah beldesine yöneldi". Haberde, Münbiç'in batısıyla Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi arasında bulunan cephe hattında yer alan Arimah beldesinin Suriye ordusunun kontrolüne bırakıldığı kaydedildi.

Münbiç'in diğer bölgelerinde YPG varlığı sürerken, ABD'nin yakın zamanda ilçedeki askerlerini çekmesi bekleniyor. ABD askerleri, Münbiç ilçe merkezi ve kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacu çayı kıyısında konuşlanmış durumda.