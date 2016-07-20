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15 Temmuz Darbe Girişimi

AA: Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran darbeci, tatilci kılığında görüntülendi

Arama çalışmaları kapsamında Marmaris'teki bütün güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı

20 Temmuz 2016 13:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldırdıktan sonra kaçan darbeci askerlerden birinin görüntülendiği iddia edildi. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği görüntülerde şort ve havluyla ilçedeki bir marketten alışveriş yaparken görüntülenen kişinin darbeci asker olduğu iddia ediliyor.

 

Tatilci gibi davrandı, bisküvi aldı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıdan sonra İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda askerlerin yakalanması için geniş çaplı aramaçalışmaları sürüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Marmaris ilçe merkezi ve diğer ilçelerde de genişletilen arama çalışmaları kapsamında bölgedeki bütün güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde bir marketler zincirinin güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntüde aranan askerlerden olduğu belirtilen İsmail Yiğit'in, tatilci gibi davranarak üzerinde havlu ve şortla terlik ve bisküvi aldığı ve daha sonra marketten ayrıldığı görülüyor.

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