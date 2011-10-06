-AA Emeklilerine Veda Töreni ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, ''Türkiye'de AA'dan daha iyi haberci yetiştirebilecek bir üniversite bulunduğunu düşünmediğini belirterek, ''Haberci yetiştirilecekse gerçekten, gerçek haberciler Anadolu Ajansında yetişir'' dedi. AA'dan emekli olan personel için Genel Müdürlük Konferans Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Öztürk, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ''Emekliyiz Gönüllüyüz'' projesinin tanıtım toplantısında, emekli öğretmenlerin kimsesiz çocuklara sahip çıkarak, yaptıkları çalışmadan etkilendiğini anlatarak başladı. ''Emekli olan habercilerimizin Türkiye'de kolay yetişen insanlar olmadığını biliyorum'' diyen Öztürk, AA'da haberci olarak görev yapmanın zor bir görev olduğuna işaret etti. Emekli olanların sadece ''mesaiden özgürlüğe kavuştuklarını'' düşündüğünü belirten Öztürk, bu kişilerin hem AA'ya hem de basın dünyasına hizmet edeceklerini söyledi. Öztürk, haberci yetiştiren bir akademi projesi üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, projeye ilişkin ön taslakların hazırlandığını, içerik üzerine çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Türkiye'de haberci yetiştiren bir kurumun bulunmadığını ifade eden Öztürk, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın da akademiyi ortaklaşa yapma önerisinde bulunduğunu dile getirdi. Özcan'a ''Türkiye'de AA'dan daha iyi haberci yetiştirebilecek bir üniversite bulunduğunu düşünmüyorum. Sizden faydalanabileceğimiz sadece salonlarınız olabilir'' dediğini belirten Öztürk, ''Haberci yetiştirilecekse gerçekten gerçek haberciler Anadolu Ajansında yetişir'' diye konuştu. AA muhabirlerinin Libya'da, Somali'de, Tunus'ta, Gazze'de, Mısır'da ve Avrupa'da güzel ve önemli işler başardığını vurgulayan Öztürk, AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' konulu serginin TBMM Şeref Holü'nde açıldığını anımsatarak, sergiyi gezen bakanların her gün kendisine ulaşarak kutladıklarını söyledi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a da ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisini Avrupa Parlamentosu'nda açmak istediğini ilettiğini anlatan Öztürk, Bağış'ın da ''büyük bir heyecanla salon arıyoruz'' dediğini kaydetti. Öztürk, ''Ajansımızın başarısı, biraz yakından bakan herkesin dikkatini çekiyor. Bana göre bu yeterli değil, hak ettiğimizi yer burası değil. Hak ettiğimiz yere geleceğimize olan inancım her geçen gün artıyor'' diye konuştu. AA'nın kalitesinde artış yaşandığını, fotoğraf servisinin Türkiye'de rakipsiz olduğunu ve yeni hedefi ''Avrupa'nın en iyisi'' olmak olarak belirlediklerini ifade eden Öztürk, fotoğraf servisinin çok kısa bir sürede dünyada etkin olan ajanslar arasına AA'yı da taşıyacağını söyledi. Göreve 2 ay önce başladığını anımsatan Öztürk, ''Büyük bir aidiyet hissediyorum, kendimi Ajans'ın bir parçası olarak hissediyorum. Çünkü, saf bir un üretiyor Ajans. Bu unu fırınlara satıyor, ekmek çıkıyor, börek çıkıyor... Saf bir şey üretmek çok güzel. Tarafsız bir haber, çarpıtılmamış bir başlık, amacı para kazanmak olmayan, amacı patronuna yaranmak olmayan bir habercilik'' dedi. Öztürk, ''mesaiden özgürleşenlere'' yeni hayatlarında başarılar dileyerek, veda konuşması yapmadığını, emekli personellerden kurulması planlanan akademide faydalanacaklarını söyledi. Kemal Öztürk, konuşmasının ardından, emekli olan personellerden bazılarına plaketlerini sundu. AA Genel Müdür yardımcıları Ahmet Tek ve Tahsin Aktı ile Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak da bazı emeklilerin plaketlerini verdi. Öztürk, emekli personelle hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından düzenlenen kokteylde AA çalışanlarıyla sohbet etti.