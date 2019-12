-AA ekibi, savaşın çirkin yüzünü görüntüledi ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - Trablus'ta, Kaddafi askerleri tarafından otomatik silahlarla tarandıktan sonra yakıldığı iddia edilen 150 sivil Libyalının cesedi bulundu. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Kalet Al Forgan yerleşim biriminde yaşanan trajediye tanık olan görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, trajedinin yaşandığı barakanın yakınından geçerken aniden birçok kişinin ''Allahu Ekber'' diye bağırdığını duyduklarını, ardından otomatik silah ve bomba seslerinin gelmeye başladığını belirtti. Görgü tanıkları, barakanın olduğu bölgeye baktıklarında Kaddafi askerlerini gördüklerini, bunun üzerine kendilerine de ateş açıldığını söyledi. Olay yerinden hızla kaçtıklarını ifade eden görgü tanıkları, saatler sonra barakaya geldiklerinde Kaddafi askerlerinin, içinde 150'den fazla sivil Libyalı olduğu halde barakayı yakıp gitmiş olduklarını gördüklerini kaydetti. Görgü tanıkları,, bunun üzerine durumu muhalif güçlerine bildirdiklerini ve onların da yanmış cesetleri almaya geldiklerini sözlerine ekledi. -''Yapılan insanlık dışı bir şey''- Cenazeleri almaya gelen Bashir Own, barakadakilerin, Kaddafi askerleri tarafından sadece Libya bayrağı taşıdıkları ve Kaddafi aleyhine slogan attıkları için biraraya toplanıp öldürülen insanlar olduğunu dile getirdi. Cesetlerin, dizleri üzerine çökmüş halde bulunduğunu anlatan Own, ''Silahsız bu insanları bu şekilde öldürmek insanlık dışı bir şey. Bunun sorumlusu Kaddafi. Kaddafi bir şeytan'' dedi. Own, cenazeleri İslami kurallara göre defnedeceklerini, ancak onları unutmayacaklarını vurguladı. -Paralı askerlerin cesetleri de var- Etrafa oldukça kötü koku yayan cesetler, uzun süren uğraşların ardından ceset torbalarına konulduktan sonra defnedilmek üzere kamyonlarla mezarlığa götürüldü. Bu arada, yanmış cesetlerin bulunduğu yerin hemen yakınında, Afrikalı 3 paralı Kaddafi askerinin de cesedine ulaşıldı. Şişmiş halde bulunan ve sıcak hava nedeniyle oldukça kötü kokan cesetler, cenaze görevlileri tarafından kireçlenerek, içinde diğer yanmış cesetlerin bulunduğu kamyonete yüklendi.