AA: Cumhurbaşkanlığı kaynakları "Mülteci politikasından geri adım yok" dedi

AA'nın haberine göre, Moskova'da İdlib'de ateşkes sağlanmasına yönelik varılan mutabakata ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin olumlu bir ortamda geçtiğini belirtti.

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Görüşmede, Putin'in taziye açıklamasının olumlu karşılandığını belirten kaynaklar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma olmaması halinde Türkiye'nin rejim unsurlarını İdlib'den kendi imkanlarıyla temizleme hususunda kararlılığını ortaya koyduğunu" söyledi.

"Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla Esed rejimine ağır bir bedel ödeterek..."

Kaynaklar, "Bir yandan Suriye'den gelebilecek yeni bir düzensiz göç dalgasını engelleyerek ulusal çıkarlarımızı koruduk, diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Batı'yı bize destek vermek durumunda bıraktık. Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla Esed rejimine ağır bir bedel ödeterek, Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olma kararlılığını ortaya koymuştur. Artık Türk askerine yönelik herhangi bir saldırının yanıtsız kalmayacağı açıkça anlaşılmıştır" ifadesine yer verdi.

"Mutabakat, Türkiye'nin politikasını geri almasını gerektirmiyor"

Kaynaklar, İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 34 askerin şehit olması sonrası, Türkiye'nin aldığı 'Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri engellememe kararı'nın arkasında olduğunu belirtirken, "Türkiye-Rusya mutabakatı, Türkiye'nin mülteci politikasına yaptığı değişiklikleri geri almasını gerektirmez, Avrupa Birliği'nin 2016 anlaşması kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığı gerçeğini de değiştirmez" dedi.