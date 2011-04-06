-AA ÇALIŞANLARI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve ajans çalışanları, AA'nın kuruluşunun 91. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bengi ile beraberindekiler, Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bengi, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, 91 yıl önce bugün kurduğun Anadolu Ajansına kamuoyunun doğru haberle aydınlatılması, bu haberlerin en hızlı araçlarla en ücra köşelere kadar ulaştırılması görevini verdin. Geçen 90 yıllık sürede, bu kuruma hizmet edenler verdiğin görevi en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içinde oldular. Şimdi hedefimiz Türkiye'nin sesini dünyanın her yanına duyurmak, dünyanın her yerinde var olmaktır. Bunu yapacak güç, azim ve kararlılığa sahibiz. Kuruluşumuzun 91. yılında minnet ve şükranlarımızı ifade ediyor, manevi huzurunda hürmet ve tazimlerimizi sunuyoruz.'' -KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE DE KUTLANDI- Kutlamalar kapsamında Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Ersin Altınsoy ile çalışanlar Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Törene, Mustafa Kemal Atatürk''un 19 Kasım 1937 tarihinde Adana'yı ziyareti sırasında Adana Kız Enstitüsü'nde çekilen fotoğrafında yer alan öğrenciler arasında bulunan Remziye Tatlı da katıldı. Tatlı, Atatürk'ün okullarını ziyaretini ve fotoğrafın öyküsünü anlattı. Trabzon Bölge Müdürlüğü çalışanları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, AA Zonguldak Büro Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törende ise Zonguldak Büro Müdürü Orhan Akyüz ile muhabirler Nermin Özkan ve Erdinç Aksoy, üzerinde ''Anadolu Ajansı 91 Yaşında'' yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Sivas'ta da Büro Müdürü İsa Sansar ve AA çalışanları 91. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken Sansar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın bugün 91 yaşında olduğunu hatırlattı. -İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE KUTLAMA- İstanbul Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. AA Bölge Müdürü Kanoğlu, törende yaptığı konuşmada, ''Anadolu Ajansının kuruluşunun 91. yılını kutluyoruz. Bu güzide kurumun, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça ilelebet faaliyetlerini sürdürmesini diliyoruz. Yıl dönümümüz herkese kutlu olsun'' dedi.