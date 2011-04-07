-A400M'DE NİHAİ ANLAŞMA İMZALANDI SEVİLLA (A.A) - 07.04.2011- Airbus firmasının ana ortağı Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı (EADS) ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 alıcı ülke, A400M Askeri Nakliye Uçağı Projesine 3,5 milyar avro tutarında ek finansman sağlanmasına ilişkin nihai anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilla kentinde 7 alıcı ülkenin oluşturduğu Occar Konsorsiyumunun Direktörü Patrick Bellouard ile Airbus Military Başkanı Domingo Urena tarafından imzalandı. Bellouard imza törenin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, zorlu ve uzun bir süreci tamaladık. Bu imza, büyük bir işbirliği projesini rayına sokmayı sağlayacak" dedi. Törene katılan İspanya Savunma Bakanı Carme Chacon ise bu iddialı projenin sonunda realiteye dönüşecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'un oluşturduğu 7 alıcı ülke geçen yıl Mart ayında projeye 3,5 milyar avro ek finansman sağlanması konusunda mutabakat sağlamıştı. EADS'ın en önemli projesi A400M askeri nakliye uçağı için 7 alıcı ülke, 2003 yılında Airbus'a toplam 180 adet sipariş vermiş, daha sonra sipariş sayısı 170'e inmişti. Fransa, projenin başladığı 2003 yılında 50 adet A400M askeri nakliye uçağı siparişi vermişti. Fransa'ya ilk teslimatın 2013 yılında yapılması planlanıyor. Almanya ise 60 adet almayı planladığı A400M sayısını Ocak ayında 53'e düşürdüğünü açıklamıştı. Bu ülkelerin söz konusu tarihte Airbus ile imzaladığı anlaşmaya göre proje 20 milyar avroya mal olacaktı. Ancak, projenin çok karmaşık olması, A400M'lerin teslimatında gecikmelere ve maliyetin artmasına neden olmuştu. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Malezya'da EADS'a 4 adet A400M nakliye uçağı siparişi verdi. Kesin siparişlerin de somutlaşmasının ardından A400M tipi askeri nakliye uçaklarının 7 ülkeye göre son dağılımı şöyle: Almanya: 53 Fransa: 50 İspanya: 27 İngiltere: 22 Türkiye: 10 Belçika: 7 Lüksemburg: 1