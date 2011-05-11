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Ekonomi

A400M UÇAKLARI 2013'DE GELİYOR İSTANBUL (A.A)

11 Mayıs 2011 15:09

-A400M UÇAKLARI 2013'DE GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.05.2011 - Geleceğin nakliye uçağı olarak da bilinen ve Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu A400M uçaklarının Türkiye'ye ilk teslimatı 2013 yaz döneminde yapılacak. Airbus yetkilileri, 10. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'11) çerçevesinde, A400M uçaklarının Türkiye'ye teslimatıyla ilgili bilgi verdiler. Yetkililer, Türkiye'ye ilk uçağın 2013 yılında verileceğini belirterek, 10'uncu uçak dahil tüm teslimatın 2018 yılına kadar 5 yıl içinde tamamlanmış olacağını kaydettiler. A400M projesinde endüstriyel üretim lansmanının yapıldığını ifade eden Airbus yetkilileri, yıl sonuna kadar da resmi sertifikasyona ulaşılmasının amaçlandığını bildirdiler. Yetkililer, A400M kullanan tüm pilotların bu uçağın performansından memnun olduğunu dile getirerek, A400M'nin sınıfında dünyanın öncü uçağı olacağını vurguladılar.

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