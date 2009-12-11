A400M ilk test uçuşunu gerçekleştirdi

T24 -

A400M askeri nakliye uçağı

Türkiye savunma sanayii tarihinin en büyük projeleri arasında gösterilen ve savunma çevrelerince ''uçan kaleler'' olarak adlandırılan A400M askeri nakliye uçağı, ilk test uçuşunu bugün İspanya'nın Sevilla kentinde yapıyor.Test uçuşunda, iki test pilotu ve dört mühendisten oluşan altı kişilik mürettebat görev yapıyor.Türkiye, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve İspanya hükümetlerinin 180 adet sipariş verdiği A400M programı 6 yıl önce başlatılmıştı. Proje en az üç yıllık bir gecikmeyle devam ediyor.Gövde uzunluğu 45,1 metre olarak üretilecek uçakların kanat açıklığı 42,4 metre, yüksekliği 14,7 metre, maksimum kalkış ağırlığı 141 ton ve yakıt kapasitesi 50,5 ton olacak.Hem taktik hem de stratejik kabiliyete sahip A400M, kargo taşımadan hava indirmeye, yakıt ikmalden ambulans uçağa kadar farklı görevlerde kullanılabiliyor.Taşıma kapasitesi 37 ton olan uçağın toplam menzili ise 8 bin 695 kilometre.