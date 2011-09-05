-A Millilerin İspanya'yı yenmesi gerekiyor PANEVEZYS (A.A) - 04.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde ilk tur A Grubu'nda dördüncü maçında Polonya'ya 84-83 yenilen Türkiye, gruptan çıkma şansını zora soktu. ''12 Dev Adam''ın ikinci tura yükselmesi için yarın İspanya'yı yenmesi, Polonya'nın da Büyük Britanya'ya mağlup olması gerekiyor. Hem Türkiye'nin hem de Polonya'nın mağlup olması durumunda ise gruptan çıkacak takımı, üçlü averaj belirleyecek. Ev sahibi Litvanya'yı 91-79 yenen İspanya, 4 maçta 4 galibiyetle liderliğe yükseldi. Diğer maçta ise Büyük Britanya, Portekiz'i 85-73 yendi. -Türkiye yarın İspanya ile karşılaşacak- Türkiye, yarın grupta son maçında İspanya ile saat 17.45'te karşılaşacak. Grupta saat 15.15'te Büyük Britanya-Polonya ve saat 21.00'de de Litvanya-Portekiz maçları yapılacak.