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Spor

(A) MİLLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 15:08

-(A) MİLLİLERİN DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Belçika ile 1-1 berabere kalan (A) Milli Takım'ın son dönemdeki deplasman karnesi kötü. Türkiye, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanlarda yaptığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi, diğer 7'sinde puan yitirdi. Ay-yıldızlı ekip, elemelerde rakip sahalarda yaptığı son 8 maçtan 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, bu süre içinde sadece 1 kez, o da zayıf rakibi Kazakistan karşısında 3 puana ulaşabildi.  Milliler, bu 8 maçlık periyotta deplasmanlarda 5 kez gol yollarında suskun kalırken, Azerbaycan'a 1-0 yenilip, Estonya ile de 0-0 berabere kalarak, büyük düş kırıklığı yaşattı.

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