-(A) MİLLİLER PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ve Belçika ile yapacağı maçların programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım, 29 Ağustos Pazar günü saat 17.00'den itibaren İstanbul Swissotel Otel'de toplanacak. İstanbul'da 30 Ağustos'ta bir antrenman yapacak olan ay-yıldızlı takım, 31 Ağustos Salı saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kazakistan'ın başkenti Astana'ya hareket edecek ve burada Rixos President Hotel'de konaklayacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2 Eylül Perşembe günü yerel saatle 19.15'te Astana Arena'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya Hollandalı teknik adamın yanı sıra iki de futbolcu katılacak. Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma, 3 Eylül'de Astana'daki Astana Arena'da oynanacak ve yerel saatle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek. Vad'ın yardımcılıklarını Zsolt Attila Szpisjak ve Istvan Albert yapacak. Dördüncü hakem ise Peter Solymosi olacak. Milli Takım kafilesi, 4 Eylül'de saat yerel saatle 11.25'te THY'ye ait uçakla İstanbul'a dönecek ve Belçika maçı için tekrar Swissotel'de kampa girecek. Teknik direktör Hiddink ve iki oyuncunun katılımıyla 6 Eylül Pazartesi günü 13.15'te bir basın toplantısı düzenlenecek. Türkiye ile Belçika arasındaki maç, 7 Eylül'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Sloven hakem Damir Skomina'nın düdük çalacağı karşılaşmada, yardımcı hakemler Marko Stancin ve Primoz Arhar olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Darko Ceferin üstlenecek.