-(A) MİLLİLER İZİNLİ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda 29 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak olan (A) Milli Takım'da futbolculara gün içi izin verildi. Daha önce Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılacağı duyurulan antrenmanın iptal edilmesinin ardından, futbolcuların kamp yapılan Swissotel'in spor salonunda fitnes çalışması yaptıkları, daha sonra gerçekleştirilen teknik toplantı sonrası da oyunculara izin verildiği bildirildi. Milli futbolculara saat 23.00'e kadar izin verildiği belirtildi. (A) Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.