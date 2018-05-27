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Spor

A Milliler, İran maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL,(DHA) A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenman ile sürdürdü

27 Mayıs 2018 01:06

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı, 28 Mayıs Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva\'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde saat 18.30\'da yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas, dar alan oyunları ve maç taktiği üzerinde çalışmalar yapıldı. Tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştı.
A Milliler, yarın 18:30\'da yapacağı antrenman ile İran maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir futbolcu antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detaylar (ARŞİV)

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