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Spor

(A) MİLLİLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 00:35

-(A) MİLLİLER HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda yarın Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.  Teknik direktör Guus Hiddink'in yönetiminde Ali Sami Yen Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların bir hayli neşeli ve istekli olmaları dikkati çekti. Ay-yıldızlılar, antrenmanda koşu ve pas çalışması yaparken, Trabzonsporlu Selçuk İnan'ın belinde ağrılar olmasına rağmen idmanda yer aldığı ifade edildi.  Bu arada, milli takımda daha önce sakatlığı bulunan oyuncuların tümünün iyileştiği açıklandı.  Antrenmanı, federasyon başkanı Mahmut Özgener ve milli takımlar sorumlusu Levent Kızıl da izledi. Hiddink'in, ikili ile samimi bir şekilde sohbet etmesi dikkati çekti. 

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