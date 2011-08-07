-A MİLLİLER ESTONYA MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, Estonya ile 10 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milliler, Fiyapı İnönü Stadı'nda teknik direktör Guus Hiddink yönetimindeki Estonya maçının ilk hazırlığını 6 eksikle yaptı. Özel izinli olan Emre Belözoğlu'nun yanı sıra takımlarının lig maçları nedeniyle henüz aday kadroya katılmayan Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tunay Torun, Sinan Bolat ve Gökhan Töre milli takımın bugünkü antrenmanında yer almadı. Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tunay Torun ve Gökhan Töre'nin yarın aday kadroya dahil olacakları, kaleci Sinan Bolat'ın ise 8 Ağustos Pazartesi günü takıma katılacağı bildirildi. Milliler, bugünkü antrenmanın ilk bölümünde dar alanda kısa pas çalışması yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan milli takım, ayak tenisinin ardından şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi teknik direktör Hiddink, futbolcularla saha kenarında bir süre toplantı yaptı. A Milli Takımı'nın ilk antrenmanında Futbol Federasyonu'nun başkanvekillerinden Lutfi Arıboğan, milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman da oyuncuları yalnız bırakmadı. Arıboğan ve Tanman, antrenmanı saha kenarından takip etti. -BURUK: ''İLKAY'IN KENDİ TERCİHİ''- A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, Alman Milli Takımı'na çağrılan İlkay Gündoğan'ın kararına saygı duymak gerektiğini söyledi. Buruk, milli takımın antrenmanı sırasında Ligtv'ye yaptığı açıklamada, İlkay'ı uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisiyle görüştüklerini belirterek, ''Ama tercih konusunda bu oyuncunun üzerinde baskı kurmadık. Ailesiyle en iyi şekilde görüştük. Ama tercih ona ait. Türk futbolcuyu kaybetmek üzücü. Milli takımda oynamak isteyen oyuncuları almak için çalışıyoruz. Ayrıca hocamız emin olmadan takıma oyuncuyu almıyor. Öz kaynağımıza ağırlık vermeliyiz. Gurbetçi futbolcuların yanında içimizden de oyuncular çıkarmalıyız. Gurbetçi oyuncularla bağımız da sürüyor'' diye konuştu.