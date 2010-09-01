-A MİLLİLER ASTANA'DA İLK ANTRENMANINI YAPTI ASTANA (A.A) - 01.09.2010 - 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'na deplasmanda Kazakistan maçıyla başlayacak (A) Milli Futbol Takımı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Guus Hiddink yönetimindeki Milli Takım oyuncuları, Astana Arena Stadyumundaki antrenmana tam kadro katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in de izlediği antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı. TFF Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı açıklamada, grup maçlarına iyi başlangıç yapmak istediklerini, tüm maçlardan 3'er puanla ayrılarak, gruptan çıkmayı hedeflediklerini bildirdi. Karşılaşacakları rakiplerin hepsinin güçlü olduğunu ifade eden Özgener, ''Bu grupta kolay takım diye bir şey yok. Bütün takımlar kendilerine göre kuvvetli. Biz tüm maçlardan başarı ile çıkmak istiyoruz. Bu nedenle her maça ayrı önem veriyoruz'' diye konuştu. Özgener, 2008'de elde edilen başarının yeniden yakalanmaması için hiçbir sebep olmadığını da söyledi. (A) Milli Futbol Takımı 3 Eylül Cuma günü TSİ 19.00'da Kazakistan Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Maçı, Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad yönetecek.