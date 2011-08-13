-A Milliler 3. oldu İZMİR (A.A) - 13.08.2011 - Basketbolda, bu yıl 10. kez düzenlenen Spor Toto World Cup 10'da mutlu sona Almanya ulaştı. Halkapınar Spor Salonu'nda A Milli Takım'ın yanı sıra Almanya, Sırbistan ve Ukrayna'nın katıldığı turnuvada,ilk gün Sırbistan'ı 59-58, ikinci günde ise Türkiye'yi 79-72 yenen Almanya, son günde Ukrayna'ya 81-67 yenilmesine rağmen turnuvayı birinci sırada tamamladı. İlk gün Ukrayna'yı 69-65 yenen A Milli Takım ise daha sonra Almanya'ya 79-72, Sırbistan'a da 83-58 yenilerek turnuvada üçüncü oldu. Turnuvanın son maçında Türkiye'yi yenen Sırbistan'ın ikinci olduğu turnuvada, Ukrayna ise dördüncü oldu. -Almanya ilk kez kazandı- Organizasyona 4. kez katılan Almanya'nın ilk kez mutlu sona ulaştığı Spor Toto World Cup'ta, daha önceki organizasyonlarda Türkiye 3,Hırvatistan 2, Arjantin, İtalya, Sırbistan ve Slovenya ise birer kez birinci olmuştu.