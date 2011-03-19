T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

19 Mart 2011 19:21

-(A) MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 29 Mart Salı günü İstanbul'da Avusturya ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Guus Hiddink'in yaptığı milli takımın bu maç için belirlenen aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:  Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Semih Şentürk (Fenerbahçe), Serdar Kesimal (Kayserispor), Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım, Arda Turan (Galatasaray), Fehmi Emre Güngör, Cenk Tosun (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Selçuk İnan, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Mehmet Topal (Valencia), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mehmet Ekici (Nürnberg), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Tunay Torun (Hamburg), Sinan Bolat (Standart Liege).

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24