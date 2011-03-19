-(A) MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 29 Mart Salı günü İstanbul'da Avusturya ile karşılaşacak (A) Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Guus Hiddink'in yaptığı milli takımın bu maç için belirlenen aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Mehmet Topuz, Semih Şentürk (Fenerbahçe), Serdar Kesimal (Kayserispor), Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım, Arda Turan (Galatasaray), Fehmi Emre Güngör, Cenk Tosun (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Selçuk İnan, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Mehmet Topal (Valencia), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mehmet Ekici (Nürnberg), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Tunay Torun (Hamburg), Sinan Bolat (Standart Liege).