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Spor

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Bursaspor'dan Barış Yardımcı eklendi

Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmalar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Bursaspor'dan Barış Yardımcı dahil edildi

07 Kasım 2017 21:41

Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmalar için hazırlıklarına İstanbul\'da devam eden A Milli Futbol Takımı\'nın aday kadrosuna Bursaspor\'dan Barış Yardımcı dahil edildi.
Fortuna Düsseldorf ile 5 Kasım\'da oynadığı lig maçında sağ ayak bileği burkulan Kaan Ayhan\'ın A Milli Takım sağlık ekibince yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ayak bileği eklem kapsülünde ve bağlarında zedelenme saptanarak tedavisine başlandı. Futbolcunun sakatlığının kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak, kadronun Barış ile takviye edilmesi uygun bulundu. Barış, akşam ilerleyen saatlerde A Milli Takım\'ın Riva\'daki kampına katılacak.
Ayrıca, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle yapılan görüntüleme tetkikleri (MRG) sonucunda ciddi bir yaralanma bulgusu saptanmayan Çağlar Söyüncü de uygulanan tedaviye hızla yanıt verdi ve bu akşamki antrenman programına dahil edildi.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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