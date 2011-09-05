-A Milli takımımız Viyana'da 3 puan peşinde İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın Viyana'da Avusturya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, rakibini yenerek, grup ikinciliğini büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor. Kazakistan'ı 90+6. dakikada Arda Turan'ın golüyle 2-1 yenerek, Belçika'nın da Azerbaycan deplasmanında puan yitirmesiyle maç eksiğine rağmen ikinci sıraya yerleşen ay-yıldızlı ekip, Avusturya deplasmanından da 3 puanla dönerek, hem 5 günde 6 puanı cebine koymak, hem de kısa süreli maç periyotlarındaki başarısız istatistiğine son vermek amacında. Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 29 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 gün içinde yapılan 2 milli maçı birden sadece 7 kez kazanabildi. Milliler, 29 maçlık cumartesi-çarşamba (2012 Avrupa Şampiyonası'nda cuma-salı olarak uygulanıyor) serisinin 22'sinde, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi.