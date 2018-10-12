A Milli Takım'dan golsüz prova

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Rize'de Bosna Hersek ile karşılaştı. Rize şehri bu maçla birlikte ilk kez bir milli maça ev sahipliği yaptı. Türkiye, maç boyunca etkili bir futbol sergilemesine rağmen golsüz eşitsizliği bozamadı ve maç 0-0'lık skorla sonra erdi.

Mircea Lucescu: Risk aldım diyebilirim

Karşılaşmadan sonra bir basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Rusya maçından önce iyi bir maç oldu bizim için. Resmi bir maç oynayacağız 3 gün sonra, maçın temposundan memnunum. Bosna Hersek'in avantajı 5 yıldır aynı oyuncularla birlikte oynuyor. Birlikte oynayan bir ekip. Okay bugün çok iyiydi. Çağlar takımında süre alamıyor. Bu tip maçlar oyuncuların kendilerini göstermesi için iyi deneyimler. Gençler için sonuca bakmadan risk aldım diyebilirim. Ertuğrul, Berkay ve Mert için bugün çok mutluyum. Bu isimlerle Türk Milli Takımı'nın geleceğini inşa edeceğiz"

Lucescu sözlerini Soçi'ye galibiyet parolasıyla gittiklerini belirterek noktaladı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi, 2. Grup'ta bulunan A Milli Takımımız, Pazar günü deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta yer alan Bosna Hersek ise Pazartesi günü, Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.