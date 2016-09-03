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Spor

A Milli Takım'da Hırvatistan maçı öncesi 3 değişiklik

Salih, Cengiz ve İrfan, Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı

03 Eylül 2016 14:34

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maçın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, 6 Eylül'de UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

Salih, Cengiz ve İrfan, Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı.

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