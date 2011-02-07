-A MİLLİ TAKIMDA ANKARA YOK ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı aday kadrosunda, Ankara'dan 3 yıldır hiç futbolcu bulunmuyor. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından açıklanan kadroda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Trabzonspor'dan 6, Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş, Kayserispor, Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor'dan 1 er futbolcu davet edilirken, Süper Lig de mücadele eden 2 Ankara takımından ise hiçbir futbolcu aday kadroda kendisine yer bulamadı. Güney Kore ile 9 Şubat'ta Trabzon'da yapılacak özel maç için, Hamburg'da oynayan golcü futbolcu Tunay Torun ile Fenerbahçe'nin genç kalecisi Fehmi Mert Günok ilk kez aday kadroya çağrılırken, başkent temsilcilerinde top koşturan hiçbir futbolcu (A) Milli Takım Aday kadrosuna davet edilmedi. Ankara takımlarından, sezonun ilk yarısı yaşadığı çalkantılı dönem nedeniyle inişli, çıkışlı bir grafik çizen Ankaragücü ile teknik direktörü Doll ile yollarını ayırdıktan sonra, yardımcı antrenör Zumdik'e emanet edilen ve bir türlü istikrarı yakalayamayan Gençlerbirliği, milli takıma futbolcu veremedi. -SON ANKARALI KIRINTILI- (A) Millilerin Belarus ile 26 Mart 2008 tarihinde yaptığı özel maçın aday kadrosunda bulunan Ankaragücü'nün eski kalecisi Serkan Kırıntılı, milli formayı giyen en son Ankaralı futbolcu oldu. Serkan'ın 3 yıl önce yer aldığı aday kadroya, o tarihten itibaren Ankara'dan futbolcu davet edilmiyor. -GÜNEY KORE MAÇI ADAY KADROSU- Hiddink'in, 9 Şubat'taki Güney Kore ile yapılacak özel maç için oluşturduğu aday kadroda şu futbolcular yer aldı: Onur Recep Kıvrak, Serkan Balcı, Selçuk İnan, Engin Baytar, Umut Bulut, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu, Yekta Kurtuluş, Kazım Kazım (Galatasaray), Volkan Demirel, Fehmi Mert Günok, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Serdar Kesimal (Kayserispor), Fehmi Emre Güngör (Gaziantepspor), İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Mehmet Ekici (Nürnberg), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Tunay Torun (Hamburg) -ANKARALI ÜMİT MİLLİLER GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN- Ankara takımlarından, (A) Milli Takım aday kadrosuna oyuncu gönderilemezken, Ümit Milli Takım aday kadrosuna ise 3 futbolcu davet edildi. Ümit Milli Takımın 9 Şubat Çarşamba günü Romanya ile yapacağı özel maçın aday kadrosuna Gençlerbirliği'nden Soner Aydoğdu, Özkan Karabulut ve Mahmut Boz çağrıldı.