T24 LogoT24 Logo
Spor

A Milli Takım'da 2 isim kadrodan çıkarıldı

Oynadıkları son maçta sakatlanan 2 futbolcu kadrodan çıkarıldı

19 Mart 2018 17:02

Oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı. 

Bu iki futbolcunun yerlerine Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
 

ETİKETLER

TürkiyeA Milli Takımsakatlıksakat oyuncular2 oyuncu kadrodan çıkarıldıhazırlık maçıaday kadrosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24