A Milli Takım'a tepki: Ahımız var hocam!

A Milli Futbol Takımı Letonya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda protesto edildi. Bir taraftar Fatih Terim'e, "Ahımız var hocam. O kadar insanın bu milli takım üzerinde ahı var" diye tepki gösterdi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda deplasmanda Letonya ile 1-1 berabere kalan ve oynadığı üç maçta 1 puan alabilen Türkiye A Milli Futbol Takımı, Riga’dan kalkan Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla saat 04.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.

Milliler havalimanı indiği anda bir taraftar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e, "Ahımız var hocam. O kadar insanın bu milli takım üzerinde ahı var. Şikeden mağdur olmuş bir sürü insan var. Biz bu takımın nasıl taraftarı olalım hocam? Onu söylesenize hocam, lütfen söyleyin. Ben taraftar olarak buradayım hocam, sen yine bize sırtını dönüyorsun. İlla 10 bin kişi mi gelelim hocam" dedi.

Başka bir taraftar da Terim’in yanına gidip, "Hocam Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek teselli etti.

Bir diğer taraftar ise A Milli Takım oyuncularına şu imalı sözlerle tepki gösterdi:

"75 milyonu coşturdunuz maşallah. Nazar değmesin! Aldığınız paralar helal olsun! Harbiden gurur duyuyoruz milli gururumuzsunuz!"