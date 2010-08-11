-(A) MİLLİ TAKIM'A İKİ "ZORUNLU" DAVET İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın bugün Romanya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna zorunluluktan 2 defans oyuncusu çağrıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (A) Milli takımın dünkü çalışmasında Gökhan Zan'ın aldığı darbe neticesinde sakatlık geçirmesi üzerine, teknik heyet savunmaya iki yeni isim çağırmaya karar verdi. Daha önce bu mevkideki oyunculardan İbrahim Kaş ile Sabri Sarıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmış olması, Gökhan Zan'ın durumunun da ancak maç saatinde netlik kazanabileceği göz önüne alınarak, kadroya Fenerbahçe'den Caner Erkin ile Gaziantepspor'dan Emre Güngör davet edildi. Açıklamada, Mayıs ayında Milli Takımın Amerika turunda da yer alan bu iki futbolcunun Romanya maçı kampına katıldığı bildirildi.