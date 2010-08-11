T24 LogoT24 Logo
Spor

(A) MİLLİ TAKIM'A İKİ "ZORUNLU" DAVET İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2010 13:45

-(A) MİLLİ TAKIM'A İKİ "ZORUNLU" DAVET İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın bugün Romanya ile oynayacağı özel maçın kadrosuna zorunluluktan 2 defans oyuncusu çağrıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, (A) Milli takımın dünkü çalışmasında Gökhan Zan'ın aldığı darbe neticesinde sakatlık geçirmesi üzerine, teknik heyet savunmaya iki yeni isim çağırmaya karar verdi. Daha önce bu mevkideki oyunculardan İbrahim Kaş ile Sabri Sarıoğlu'nun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmış olması, Gökhan Zan'ın durumunun da ancak maç saatinde netlik kazanabileceği göz önüne alınarak, kadroya Fenerbahçe'den Caner Erkin ile Gaziantepspor'dan Emre Güngör davet edildi.  Açıklamada, Mayıs ayında Milli Takımın Amerika turunda da yer alan bu iki futbolcunun Romanya maçı kampına katıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24