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Spor

A Milli Takım, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına devam etti

29 Ağustos 2017 22:52

2018 Dünya Kupası Elemeleri\'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına devam etti.
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde çalışan A Milli Takım, ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana ısınma koşuları yaparak başladı. Ardından topla çalışan oyuncular, basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı antrenman yaptı. Ay-yıldızlılar, yarın basına kapalı yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenman
-Detaylar
Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

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