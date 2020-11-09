A Milli Takım sahaya çıkıyor

A Milli Takım, liglere verilen arada hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Milli takım, ilk idmanını bu akşamı saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek. Salı günü Teknik Direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Hırvatistan karşılaşması, 11 Kasım Çarşamba saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.