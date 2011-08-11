-A MİLLİ TAKIM MORAL BULDU İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, Estonya ile yaptığı özel maçı 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi moral buldu. Futbolda yaşanan olaylar sonrası gündemin yoğun olduğu dönemlerde Estonya ile karşı karşıya gelen milliler, rakiplerini farklı şekilde mağlup ederek biraz olsun gündemin futbola dönmesini sağladılar. Milli takım, Estonya karşısında ilk yarıda daha çok etkili oldu. Emre ve Selçuk İnan liderliğinde orta sahada hakimiyet kuran milli takım, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Bu iki oyuncunun çıkmasının ardından ikinci yarıda etkisiz kalan A Milli Takım, bu bölümde gol atma başarısı gösteremedi ve mücadeleyi 3-0 kazandı. -EMRE TEPKİLERE RAĞMEN GOL ATTI, İYİ OYNADI- Estonya karşısında sahaya kaptan olarak çıkan Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu maç boyunca tepkilere maruz kaldı. Maç öncesinden başlayan taraftar tepkisi, karşılaşma oynanırken de sürdü. Emre üzerindeki baskıya rağmen görevini başarıyla yerine getirdi. Takımına hem penaltı kazandıran, hem de penaltıyı gole çeviren tecrübeli oyuncu, iyi oyunuyla göz doldurdu. Milli takımı iyi yöneten Emre, yine de maç boyunca taraftar tepkilerinden kurtulamadı. Milli oyuncuyu, özellikle attığı gol sonrası takım arkadaşları alkışlarla teselli etti. Milli forma altında 77. maçına çıkan ve 8. gole ulaşan Emre, ikinci yarıda yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı. -ARDA ETKİSİZ KALDI- Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan ve Türk futbolunu İspanya'da temsil edecek olan Arda, Estonya karşısında fazla varlık gösteremedi. Sahaya ilk 11'de çıkan yıldız oyuncu, etkisiz bir oyun sergiledi. Arda, ikinci yarıda teknik direktör Guus Hiddink tarafından çıkarıldı ve bu oyuncunun yerine Gökhan Töre görev aldı. Taraftarlar Arda için İspanyolca, ''Adios gran capitan'', ''Güle güle büyük kaptan'' yazılı pankart açtılar. -KAZIM KAZIM İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI- Estonya karşısında 2 gol kaydeden Kazım Kazım milli forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı. 28. dakikada uzak mesafeden güzel bir vuruşla ilk gol sevincini yaşayan yıldız oyuncu, 35. dakikada da bir gol daha kaydetti. Milli forma altında daha öne 30 kez sahaya çıkan Kazım, bu mücadelelerde gol sevinci yaşamazken, 31. milli maçında üst üste 2 gole imza atma başarısı gösterdi. -SİNAN BOLAT GÖREVİNİ YAPTI- Volkan Demirel'in yerine kalede yer alan Sinan Bolat, görevini başarıyla yerine getirdi. Mücadelenin ilk dakikalarında heyecanlı olduğu gözlenen Sinan, özellikle ilk yarıda rakibin karşı karşıya pozisyonunda açıyı iyi daraltarak gole izin vermedi. Maça iyi motive olan Sinan, Estonya'nın zaman zaman geliştirdiği ataklarda başarılı oldu. -BURAK DURDU, DİĞERLERİ ATTI- Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da ortaya koyduğu futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Burak, Estonya maçında etkisiz bir oyun sergiledi. Tek forvet olarak milli takımın gol umudu olan Burak, ilk yarıda suskun kaldı. Burak'ın gol noktalarında varlık gösteremediği ilk yarıda millilerin gollerini Emre ve Kazım attı. Teknik direktör Hiddink, mücadelenin 70. dakikasında Burak'ı oyundan alarak Semih'i sahaya sürdü. -GÖKHAN TÖRE DE MİLLİ OLDU- A Milli Takım'da Gökhan Töre de Estonya karşısında görev alarak milli formayla ilk maçına çıkmış oldu. Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen Gökhan, mücadelenin ikinci yarısında Arda'nın yerine sahada yer aldı. -STAT MAÇ BİTMEDEN BOŞALDI- İlk yarıda güzel futbol ve goller izleyen seyirciler, ikinci yarıda aynı keyfi yaşayamadı. Futbolseverler, mücadelenin bitmesini beklemeden 70. dakikadan itibaren stattan ayrılmaya başladı. Karşılaşmanın sonunda tribünler büyük oranda boşaldı. Statta maçın sonuna kadar kalan taraftarlar, Estonyalı futbolcuları da alkışladı.