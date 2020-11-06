A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın 11 Kasım'da Hırvatistan ile oynayacağı özel maç ile UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla karşılaşacağı Rusya ve Macaristan müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman."