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Spor

A Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu ve programı belli oldu.

06 Ağustos 2010 03:00

T24- A Milli Takım'ın 11 Ağustos Çarşamba günü Romanya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu ve programı belli oldu.


Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 11 Ağustos Çarşamba günü saat 21.15'de başlayacak özel maçın aday kadrosuna çağrılan oyuncular şunlar:


KALECİLER

Volkan Demirel (Fenerbahçe), Hakan Arıkan (Beşiktaş), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor)


SAVUNMA OYUNCULARI

Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta (Galatasaray), İbrahim Kaş (Getafe), İsmail Köybaşı (Beşiktaş)


ORTA SAHA OYUNCULARI

Mehmet Aurelio (Real Betis), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Kazım Kazım (Fenerbahçe), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Hamit Altıntop (Bayern Münih), Arda Turan (Galatasaray), Ozan İpek (Bursaspor)


HÜCUM OYUNCULARI: Mevlüt Erdinç (PSG), Halil Altıntop (Eintracht Frankfurt), Tuncay Şanlı (Stoke City), Sercan Yıldırım (Bursaspor), Nihat Kahveci (Beşiktaş)

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