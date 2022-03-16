A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçının biletleri tükendi

A Milli Takımın İtalya - Kuzey Makedonya maçının sonucunda belli olacak rakibi ile 29 Mart 2022 Salı günü Konya'da oynayacağı milli maçın bilet satışı sona erdi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabaka için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi.
Türkiye 29 Mart Salı günü Konya'da, 24 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı müsabakada Portekiz'i elerse İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off final maçında, Portekiz'e elenirse İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.