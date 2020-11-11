A Milli Takım, Hırvatistan'ı bu akşam evinde ağırlayacak

UEFA Uluslar Ligi’nde çok önemli iki maça çıkacak A Milli Takım, 15 Kasım’da sahamızdaki Rusya ve 18 Kasım’da deplasmandaki Macaristan sınavları öncesi bu akşam 2018 Dünya Kupası ikincisi Hırvatistan’ı Vodafone Park’ta ağırlayacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı, Slovenyalı Slavko Vincic yönetecek. Maç TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Hırvatistan muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Nazım, Ozan Kabak, Mert Çetin, Ömer, Okay, Dorukhan, Efecan, İrfan Can, Yusuf, Cenk

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Uremovic, Vida, Melnjak, Basic, Badelj, Pasalic, Rog, Orsic, Colak

Hırvatistan'a şansımız tutmuyor

Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in, sahaya nasıl bir ilk 11’le çıkacağı bilinmiyor ancak Rusya ve Macaristan sınavlarının taktik provalarını da deneme şansı bulacağı tahmin ediliyor. A Milliler, Hırvatistan ile daha önce 9 kez karşılaştı, 1 kez kazandı, 5 kez berabere kaldı ve 3 defa da mağlup oldu. Kalemizde 10 gol görürken, rakibimize 6 gol attık. Tek galibiyetimizi ise 2018 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçında evimizde 1-0’lık skorla kazanmayı başarmıştık.