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Spor

A Milli Takım, Finlandiya maçı öncesi son çalışmasını yaptı

FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Veritas Stadı'nda tamamladı

09 Ekim 2017 00:10

FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Veritas Stadı\'nda tamamladı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Finlandiya maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Ay-yıldızlı ekipte, arka adalesindeki tendonunda ağrı hisseden Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı. Serdar, bireysel antrenör eşliğinde çalışmasını tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detaylar

Sercan SAPANATAN / TURKU, (DHA)

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