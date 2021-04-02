A Milli Takım'da vaka sayısı artıyor; Zeki Çelik'in de Koronavirüs testi pozitif çıktı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım kadrosunda olan futbolculardan art arda Koronavirüs testi pozitif haberleri geliyor. Kenan Karaman'ın test sonucunun pozitif olduğunun açıklanmasının ardından Lille'de forma giyen Zeki Çelik'in de Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Zeki Çelik'in Koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu. Christophe Galtier, "Zeki Çelik Koronavirüs'e yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN | Milli futbolcu Kenan Karaman'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı