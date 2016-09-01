A Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve A Milli Takım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

FIFA Dünya Kupası 2018 Elemeleri öncesi gerçekleşen ziyaretin ardından A Milli Takım Ankara'da konaklayacak ve yarın Zagrep'e seyahat edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 15 numaralı forma

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve oyuncular, Cumhurbaşkanı'na sırtında Recep Tayyip Erdoğan yazan 15 numaralı formayı hediye etti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a formayı verirken şöyle konuştu:

"15 Temmuz günü bütün dünyaya örnek olacak bir duruş sergilediniz. O tarih yeni bir Türkiye'nin başlangıcı oldu. Bu nedenle formanızın arkasına numara olarak '15' yazdık."