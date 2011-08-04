-A MİLLİ TAKIM CUMARTESİ TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, 10 Ağustos Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da Estonya ile yapacağı özel maç için 6 Ağustos Cumartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'da toplanacak. Swissotel The Bosphorus'ta bir araya gelecek milliler, Estonya maçının ilk antrenmanını ise aynı gün Fiyapı İnönü Stadı'nda, saat 19.30'da gerçekleştirecek. Milli takım, 7 Ağustos Pazar günü Fiyapı İnönü Stadı'nda, 8 Ağustos Pazartesi günü de Türk Telekom Arena'da antrenmanlarını yapacak. Milliler, 9 Ağustos Salı günü Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla Estonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 9 Ağustos Salı günü saat 12.00'de Swissotel The Bosphorus'ta maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye ile Estonya arasındaki özel karşılaşma, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.