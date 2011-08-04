T24 LogoT24 Logo
Spor

A MİLLİ TAKIM CUMARTESİ TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) 

04 Ağustos 2011 16:57

-A MİLLİ TAKIM CUMARTESİ TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 04.08.2011 - A Milli Futbol Takımı, 10 Ağustos Çarşamba günü Türk Telekom Arena'da Estonya ile yapacağı özel maç için 6 Ağustos Cumartesi günü öğlen saatlerinde İstanbul'da toplanacak. Swissotel The Bosphorus'ta bir araya gelecek milliler, Estonya maçının ilk antrenmanını ise aynı gün Fiyapı İnönü Stadı'nda, saat 19.30'da gerçekleştirecek.  Milli takım, 7 Ağustos Pazar günü Fiyapı İnönü Stadı'nda, 8 Ağustos Pazartesi günü de Türk Telekom Arena'da antrenmanlarını yapacak. Milliler, 9 Ağustos Salı günü Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla Estonya maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada, A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 9 Ağustos Salı günü saat 12.00'de Swissotel The Bosphorus'ta maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.  Türkiye ile Estonya arasındaki özel karşılaşma, 10 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24