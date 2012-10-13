Türkiye Dünya Kupası elemeleri için Romanya karşısında

A Milli Futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Romanya ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak milli maçı 41 yaşındaki İngiliz hakem Howard Webb yönetiyor.

Maştan dakikalar:

- İlk yarı Romanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor... -Dk.44: Grozav'a atılan pasta Volkan ceza sahası dışına çıktı ama rakibi ondan hızlı davranarak topu kalecinin üzerinden filelerimize gönderdi. 0-1 -Dk. 41: Emre Belözoğlu rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve saplık ekipleri sahaya girdi. Emre tedavinin ardından oyuna geri döndü.. -Dk. 7: Kornerden gelen ortada Semih'in kafa vuruşunu Rumen kaleci çizgi üzerinde güçlükle çeliyor.. - Karşılaşma Romanya'nın vuruşuyla başlıyor

A Milli Futbol Takımımız sahaya şu 11 ile çıkacak: Volkan Demirel (Fenerbahçe) , Gökhan Gönül (Fenerbahçe) , Semih Kaya(Galatasaray) , Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) , Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe) , Mehmet Topal (Fenerbahçe) , Emre Belözoğlu (Atletico Madrid) , Hamit Altıntop (Galatasaray) , Sercan Sararer (Greuther Furth) , Arda Turan (Atletico Madrid) , Umut Bulut (Galatasaray)

2014 Dünya Kupası elemelerine bu akşam 9 grupta 24 karşılaşma ile devam edilecek. Türkiye’nin yer aldığı D Grubu’nda saat 21.30’da başlayacak maçlarda Holanda Andorra’yı, Estonya da Macaristan’ı ağırlayacak.