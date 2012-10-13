T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye Dünya Kupası elemeleri için Romanya karşısında

Türkiye, 2014 Dünya Kupası eleme maçında bu akşam Romanya ile karşı karşıya gelecek.

13 Ekim 2012 00:22

A Milli Futbol takımı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Romanya ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak milli maçı 41 yaşındaki İngiliz hakem Howard Webb yönetiyor.

 

 
Maştan dakikalar:
 
- İlk yarı Romanya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor...
-Dk.44: Grozav'a atılan pasta Volkan ceza sahası dışına çıktı ama rakibi ondan hızlı davranarak topu kalecinin üzerinden filelerimize gönderdi. 0-1
-Dk. 41: Emre Belözoğlu rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve saplık ekipleri sahaya girdi. Emre tedavinin ardından oyuna geri döndü..
-Dk. 7: Kornerden gelen ortada Semih'in kafa vuruşunu Rumen kaleci çizgi üzerinde güçlükle çeliyor..
- Karşılaşma Romanya'nın vuruşuyla başlıyor
 
 
A Milli Futbol Takımımız sahaya şu 11 ile çıkacak: Volkan Demirel (Fenerbahçe) , Gökhan Gönül (Fenerbahçe) , Semih Kaya(Galatasaray) , Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) , Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe) , Mehmet Topal (Fenerbahçe) , Emre Belözoğlu (Atletico Madrid) , Hamit Altıntop (Galatasaray) , Sercan Sararer (Greuther Furth) , Arda Turan (Atletico Madrid) , Umut Bulut (Galatasaray)

2014 Dünya Kupası elemelerine bu akşam 9 grupta 24 karşılaşma ile devam edilecek. Türkiye’nin yer aldığı D Grubu’nda saat 21.30’da başlayacak maçlarda Holanda Andorra’yı, Estonya da Macaristan’ı ağırlayacak.

 

ETİKETLER

türkiyea milli takımromanyafenerbahçe şükrü saracoğlu stadyumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24